Bunun vebalini kim ödeyecek?

HABER/YORUM: RECEP MEBET

Kendi dinamikleriyle başardığı kalkınma ile 1990’lı yıllara damgasını vuran Çorum, 2000’li yıllarda yerinde sayan, son dönemde ise ne yazık ki geri bırakılan iller arasında yerini aldı.

Yerelden yükselen taleplere kulaklarını tıkayan yetkililer, şehrin başlıca beklentileri olan demiryolu ve havalimanı konusunda ne yazık ki halkı oyalamaktan başka birşey yapmadılar.

Seçim dönemlerinde yapılan ‘gaz alma’ kabilinden açıklamalar da, Çorumlu’nun hayallerinin gerçeğe dönüşmesine yetmedi.

YOZGAT’A HAYIRLI OLSUN

Yıllardır sürüncemede olan Polis Meslek Yüksek Okulu’nu komşularına kaptıran Çorum, Diyanet Eğitim Merkezi projesinde de hüsrana uğradı.

Yaklaşık 10 yıl önce ‘Çorum’a Diyanet Eğitim Merkezi için kollar sıvandı’ başlığıyla gündeme getirdiğimiz proje, Ordu, Trabzon ve Rize’nin ardından komşumuz Yozgat’ta hayata geçirildi. İnşaası tamamlanan Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi Yozgat’ta hizmete girdi.

Şehir merkezine yakın bir yere taşınması planlanan Çorum Müftülüğü’nden boşalacak mevcut binada açılması düşünülen Diyanet Eğitim Merkezi, süreçte yaşanan aksaklıklar ve bina yokluğundan dolayı bir türlü hayata geçirilemedi. Elini çabuk tutarak sahip olduğu fırsatları iyi değerlendiren Yozgat ise geleneksel mimari tarzda inşaa edilen eğitim merkezi binasını tamamladı.

Çorum, din görevlisi sayısı bakımından Yozgat’tan önde olsa da bundan böyle Diyanet tarafından planlanan eğitimleri komşusunda açılan merkezde alacak.

Mesleğe yeni başlayanların yanı sıra mevcut personele yönelik hizmet içi eğitimler için bugüne kadar Kastamonu ve Samsun’a giden din görevlilerimizin yeni istikameti Yozgat olacak gibi görünüyor.

Başarılı bir girişim sonucu memleketlerine bölgesel anlamda yeni bir yatırım daha kazandıran komşumuzu kutluyor, Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi’nin hayırlı-uğurlu olmasını diliyoruz.

Sahi, bu kaçan fırsatların vebalini kim ödeyecek?

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 15:46