Burak Gürmen hayatını kaybetti

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Üstün İnşaat ve Telefon sahibi Mesut Gürmen’in kardeşi Burak Gürmen (33) vefat etti.

Kahveci esnafından Muharrem Gürmen’in oğlu Burak Gürmen, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası Gürmen’in vefatı, ailesi ve arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Ulu Mezarlık’a getirildi. Saat 14.00’te kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

HAKİMİYET, Burak Gürmen’e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 19:57