Burhan Buruk’tan teşekkür ziyareti

HURŞİT BOZKURT

Yanan Topraklar isimli romanının baskı hazırlıklarını son aşamaya getiren hemşehrimiz Burhan Buruk, gazetemizi ziyaret ederek romanıyla çıkan haber için teşekkür etti.

Alpagut-Dodurga ve Osmancık merkezli pek çok konuyu akıcı bir üslupla kaleme alıp, heyecanla okunacak bir romana imza atan Burhan Buruk, ön baskının tamamlandığını kısa sürede kitabının okuyucuyla buluşacak olmasının heyecanını yaşadığını söyledi.

Sendikacı dostu Sefer Kahraman’la birlikte gazetemizi ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet eden Burhan Buruk, Yanan Topraklar adını verdiği romanında, özellikle 1941 den 80’e kadar geçen süreyi konu alan sosyal ilişkiler, toplumsal ilişkiler, insan ilişkileri ve yaşanmış gerçeklikleri romanında kaleme aldığını, özellikle o süreçlerde yaşayan maden işçilerinin verdiği mücadeleyi derinlemesine araştırıp kitabına yansıttığını anlattı.

Burhan Buruk, Çorum’un Dodurga-Alpagut-Osmancık üçgeninde gizli bir Çukurova barındırdığını, hem bereketli topraklarıyla hem de verilen mücadelelerle bölgeye dikkat çekmeyi arzu ederek, aynı zamanda tarihsel bir vesika değeri de taşıyan kitabını yayına hazırladığını aktardı.

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Burhan Buruk, kitabında kendisini anlattığı bölümde şu ifadeleri kullandı:

06 Kasım 1964’de Çorum’un Çiftlik Köyünde dünyaya gelen Burhan Buruk teknisyen, işletmeci, bilişimci olarak üç çocuklu madenci ve sendikacı babanın oğlu, matematiksel dehası müthiş bir dedenin torunu, ailenin ortanca çocuğudur.

Marangoz ve çiftçi bir babanın kızı olan Annesi, beşkardeşten dördüncü olarak dünyaya gelen bir ev hanımıdır.

Köy okullarıyla başlayan eğitim hayatı şehirde ortaokul, teknik lise ve yüksekokulla, Başkentte İşletme Fakültesi ve Bilişim Enstitüsünde sağlık bilişimi yüksek lisansıyla devam etti.

Ortaokul ve lise çağlarında sportif hayatla yakından ilgilenmesi onun disipline kişiliğinin gelişimine ve mücadeleci kişiliğine büyük katkı sağladı.

Çocukluk ve gençlik çağları, babasının hayatında zorlu ve zorlayıcı süreçleriyle erkenden sorumluluk almayı, zorlukları erkenden tanıma fırsatını buldu.

Kamuda farklı birimlerde tabandan tavana görevlerde bulundu. Yurtiçi ve Yurtdışında işletmeci olarak bilgisayar yazılımları ve kurumsal bilgi teknolojileri alanında ürünler ve projeler geliştirdi.

Avrasya yazarlar birliğinde edebi alanlarda kısa soluklu eğitimlerden sonra düşüncelerini ve deneyimlerini kitaplaştırma yoluna gitti.

Çevresinde yaşanan siyasi huzursuzluklar ve kaoslar kendisini rahatsız etse de, yazılarını özgün ve kendisine has üslupla genişleterek devam ettirdi.