Büro Memur-Sen Cengiz’le devam

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Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Çorum Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.

Tek listenin yer aldığı genel kurulda güven tazeleyen Büro Memur-Sen Şube Başkanı Erdoğan Cengiz yeniden aynı göreve seçildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurula İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Memur-Sen İl Başkanı Tekin Çınar, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve il temsilcileri ile Büro Memur-Sen üyeleri katıldı.

Açılış ve yoklama ile başlayan genel kurulda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından divan oluşturuldu.

Necat Yazıcı başkanlığındaki divan heyetinde İsmail Şanal ve İsmail Ünüştü de katip üye olarak görev aldılar.

Genel kurula katılanlara hitap eden Divan Başkanı Yazıcı, “Pandemi döneminde ağızlarımız kapalı ama yüreklerimiz açık” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının sosyal hayattaki yerinden bahseden Yazıcı, sendikal mücadelenin anlam ve önemine dikkat çekti. Yazıcı, “Kamu kurumlarında görevli memurlar olarak devletimizin milletine hizmet eden neferleriyiz” diye konuştu.

‘HİZMET SENDİKACILIĞI MİSYONUYLA ÇALIŞIYORUZ’

Büro Memur-Sen Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, ‘hizmet sendikacılığı’ misyonuyla çalıştıklarını söyledi.

Genel kurulun açış konuşmasını yapan Erdoğan Cengiz, koronavirüs salgınının dünyayı derinden etkilediğine işaret ederek, “Öyle anlaşılıyor ki, çok uzak olmayan bir gelecekte yeni bir çalışma konsepti bizi bekliyor. Klasik çalışma düzeninin değişmeye başladığı bu günlerde değişmeyen ve değişmeyecek olan tek şey, kamu çalışanlarının haklarını elde etmelerine yönelik çaba ve gayretlerimiz olacak” dedi.

“Sendikacılık anlayışımızın temeli salt bıktırıcı talepkarlık üzerine değildir” diyen Cengiz, “Biz, devletin ancak milletiyle, milletin de devletiyle birlikte bir anlam taşıdığına inanıyoruz. Bizim anlayışımızda devlet ve millet birbiri ile çatışan iki unsur değil, birbirini tamamlayan iki büyük değerdir” ifadelerini kullandı. Cengiz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Halkın ve çalışanların yararına olan her şeyde siyasetin ve siyasetçinin yanındayız, olmaya devam edeceğiz. Yanlış olanı, yanlış olduğunu düşündüğümüzü de söylemekten geri durmayacağız. Çünkü bu vatan, içindeki tüm değerlerle birlikte bizimdir ve çocuklarımızın bize emanetidir. Bizler sürekli olarak "hizmet sendikacılığı" yaptığımızı yineliyoruz. Bunun bir anlamı olmalıdır. Bunun yüklediği bir misyon olmalıdır. Bu itibarla, bizler yalnızca hak talep eden bir kitle olmamalıyız.

Her zaman ve zeminde ifade ettiğimiz gibi; kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyenlerin herhangi bir hak talebinde bulunmaları bizim dünya görüşümüze göre ahlaki değildir.

O nedenle hak ve sorumlulukların birlikte yürütüldüğü bir sendikal mücadelenin herkesin yararına olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm eylemlerde ve aldığımız tavırlarda sosyal sorumluluklarını üstlenen bir sendikacılık yapma gayreti içerisinde olduk.”

‘Biz büyük bir aileyiz’ sloganıyla düzenlenen genel kurulda konuşan Memur-Sen İl Başkanı Tekin Çınar da sendikal mücadelelerinin temel ilkelerinden bahsetti.

BÜRO MEMUR-SEN’İN YENİ YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Protokol mensuplarının selamlama konuşmaları sonrası gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Yönetim ve denetleme kurulları faaliyet raporlarının okunup ibrasının ardından seçime geçildi.

Erdoğan Cengiz başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna Şaban Çil, Yüksel Demir, Ahmet Gümüş, Timur Çeken, Turgay Yıldırım ve Emre Yakıcı seçildi.

Ahmet Yılmaz, Metin Adla, Necmettin Çalışkan, Mustafa Becer ve Kerim Yılmaz Denetim Kurulu Üyelikleri’ne seçilirken Disiplin Kurulu Mustafa Çetin, Musa Köylü, Salih Armutlu, Enes Büyükgöz ve İsmail Burak Şahin’den oluştu. Üst Kurul Delegeliklerine ise Erdoğan Cengiz ve İsmail Şahan seçildi.

Büro Memur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.