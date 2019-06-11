Büro Memur-Sen’den görevde yükselme sınav iptaline tepki

FATİH BATTAR

Çorum Büro Memur Sen, 30 Mayıs tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Taslağı’nda zabıt katiplerinin Yazı İşleri Müdürü olması yolunu açan sınavının kaldırılmasına tepki göstermek için dün Adliye binası önünde eylem yaptı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eylemde bir basın açıklaması yapan Büro Memur Sen Çorum İl Temsilcisi Erdoğan Cengiz yapılmak istenen düzenlemenin binlerce grevde yükselme hayali kuran adliye çalışanını derinden üzdüğünü açıkladı.

Adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dosyaların tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin gözardı edilmesi, mesleki tecrübeye sahip olmayanların sınava tabi tutularak kurum dışından mahkeme birimlerine Yazı İşleri Müdürü atanması iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağını belirten Cengiz; “Yargı reformu stratejisi taslağında Adalet Bakanlığı zabıt katibi arkadaşlarımızın kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği tek kariyer umudu olan Yazı İşleri Müdürlüğü sınavının kaldırılması öngörülmüş, yerine Yazı İşleri Müdürlüğünün kariyer meslek olarak yapılandırılması, Yazı İşleri Müdürlüğünün görevde yükselme usulü ile değil hukuk eğitimi almış olanların en başta sınavla girilebilen bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edilmiştir. Yapılması düşünülen düzenleme ile Adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dosyaların tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin gözardı edilmesi, mesleki tecrübeye sahip olmayanların sınava tabi tutularak kurum dışından mahkeme birimlerine Yazı İşleri Müdürü atanması iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağı gibi, personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır” dedi.

Açıklanan Yargı Reformu Stratejisi paketi birçok açıdan yenilik getirdiğini, ‘Görevde Yükselme Sınavı’nın ellerinden alınmak istendiğini belirten Cengiz; “Yazı İşleri Müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan Yazı İşleri Müdürlüğüne ortakçı yapılmak istenmesi Yargı Reformu Stratejisine çalınan kara bir lekedir. Yargı Reformu Paketi hazırlanırken Adalet Bakanlığımızda yetkili sendika olan Büro Memurları Sendikamızın görüşünün alınmaması asla kabul edilemez. Çalışanların görüşünün alınmadığı bir yargı reformu paketi eksik ve sakattır. Adalet Çalışanları olarak Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’ün personeline değer verip, kucak açtığı bir dönemde ve özellikle Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan Mübaşirlerimizin Genel İdare Hizmetler sınıfına geçmesinde göstermiş olduğu gayret ve çabadan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Ancak bizler açıklanan Yargı Reformu Paketi ile çalışanlarımız adına kazanım beklerken Zabıt Katibi arkadaşlarımızın tek kariyer umudu olan kurum içi Görevde Yükselme Sınavının kaldırılarak Yazı İşleri Müdürlüğüne avukatların ve diğer kurumlarda görev yapan memurların da atanmasının yolunu açacak taslak çalışmasından acilen vazgeçilerek güncelleme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Adalet Çalışanları olarak haykırıyoruz, hakkımız olan Görevde Yükselme Sınavı ile elde ettiğimiz Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı ile ilgili güncelleme yapılıncaya kadar sesimizi duyurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.