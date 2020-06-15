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Çorum halkının kırsalda yapmayı planladığı inşaa çalışmalarının bazı bürokratik engellere takıldığı bildirildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetini dile getiren Yunus Erdal, bürokratik engellerin daha çok ruhsat aşamasında yaşandığını dile getirdi.

“Kamuda yaşanan değişim ve dönüşe rağmen bürokratik çile sürüyor” diyen Erdal, kırsalda inşaa edilecek yapılar için uygulanan ruhsat işlemlerinin vatandaş için eziyet haline geldiğini öne sürdü.

İlgili kurumdaki görevli memur sayısının yetersiz olması nedeniyle köylülerin en küçük bir işlem için dahi defalarca gel-gite maruz kaldığını savunan Erdal, bu durumun zaman kaybının yanı sıra ekonomik açıdan da vatandaşı mağdur ettiğini söyledi.

Söz konusu işlemlerin hızlandırılması için görevli personel sayısının artırılması gerektiğini savunan Erdal, yetkililere seslenerek çözüm konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti.