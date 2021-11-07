Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 5 adet taşınırı ihale usulü ile satacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı ekonomik ömrünü tamamlamış muhtelif özelliklerde 5 adet aracın satılması işi BUSKİ İhale Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesi uyarınca açık teklif artırma usulü ile ihaleye konulmuştur.

Araç satış ihalesi 16 / 11 / 2021 Salı günü saat 10.00’da Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odasında yapılacaktır.

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