Bursa Uludağ Üniversitesi 9 sözleşmeli personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 9 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere üniversitenin birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 9 adet sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

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