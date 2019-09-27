Bursa’da Çorum’u tanıttılar

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Çorum’un yanı sıra Türkiye’nin pek çok şehrini buluşturan ‘Bursa Anadolu Günleri’ başladı.



Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen organizasyonun açılışı önceki gün Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Fuaye Alanı’nda yapıldı.

‘Anadolu’nun Tüm Renkleri Bursa’da’ sloganıyla organize edilen etkinliğin açılışına Bursa Valisi hemşehrimiz Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile katılımcı illerin temsilcileri ve dernek başkanları katıldı.

Açılışta konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kültür temsilcilerini ağırlamaktan son derece mutluluk duyduğunu belirtti.

Ücretsiz olan bu etkinlik için aylar öncesinden hazırlandıklarını dile getiren BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun ise büyük bir özveri ile gerçekleştirdikleri organizasyonun kültürel buluşmaların yanında kendi ölçeğinde adeta bir turizm fuarı kimliğine büründüğüne dikkati çekti.



‘ÇORUM LEBLEBİSİ BURSA’DA’

Bursa Çorumlular Derneği Başkanı Hüseyin Görgülü ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu programda, Çorum standını gezen davetlilere Çorum Leblebisi, İskilip yöresel ürünleri ve geleneksel el sanatları tanıtıldı.

‘Çorum’un leblebisi Bursa’da’ başlığıyla yapılan tanıtımların büyük ilgi gördüğünü anlatan Hüseyin Görgülü, “İskilip Belediyesi’nin katkılarıyla açtığımız Çorum standında Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Ağaç İşleri ve Ahşap Sanatçısı Mustafa Hakdemir’in eserlerini ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Ayrıca, İskilip’ten Çıtır Leblebi de Çorum’un meşhur lezzetini Bursalılar’la buluşturdu” dedi.

Bursa Valisi hemşehrimiz Yakup Canbolat’ın da ziyaret ettiği Çorum standının büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Görgülü, “Bursa’da yaşayan tüm hemşehrilerimizi Anadolu Günleri’ne bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu’nun yöresel kültürü, lezzetleri, el sanatları ve folklorunun tanıtıldığı, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan etkinliğin yarın sona ereceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2019, 16:57