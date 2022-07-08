M.BURAK YALÇIN

CHP İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Memleketin zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğini belirten CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, "Buruk bir bayram yaşıyoruz" dedi.

Bugün parti binasında gerçekleşen programa CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP’li belediye ve il genel meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Bayramlaşma programında konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek, “Yolsuzluğun, yoksulluğun halkı inlettiği dönemden geçiyoruz. CHP iktidarında yolsuzluk yapanlarla mücadele edeceğiz. İlk seçimlerde iktidar olacağımıza yürekten inanıyorum. Kötü gidişata genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde son vereceğiz” diye konuştu.

Ülkenin her gün gelen zamların, hayat pahalılığın, yüksek enflasyonun getirdiği buhran sonucu sıkıntılı bir dönemin içinden geçtiğini ifade ederek, “Kadınlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, avukatlarımıza, halkımıza yönelik şiddet ve cinayetlerin tırmanışa geçtiği, yoksulluğun, işsizliğin, intiharların ülkemize karabasan gibi çöktüğü bu günlerde eriştiğimiz Kurban Bayramı’nın sevincini maalesef tam anlamıyla yaşamıyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen bu sıkıntılı ve zor günlerin yerini CHP iktidarı ile birlikte refah, huzur, barış, aydınlık dolu günlerin alacağına olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.