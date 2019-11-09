Bütçede aslan payı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün

Çorum Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyetlerini ve kaynaklarını nasıl kullanacağını belirleyen 2020 yılı bütçesi, Belediye Meclisi’nde Cumartesi günü yapılan oylamayla kabul edildi.

Kabul edilen 2020 bütçesinde birim müdürlüklerinde aslan payını 87 milyon TL ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü alırken, ikinci en büyük ise 75 milyon TL ile Etüt Proje Müdürlüğü'ne ayrıldı.

Diğer birim müdürlüklerinin bütçesi ise şu şekilde oluştu;

"Özel Kalem Müdürlüğü 6 milyon 342 bin TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1 milyon 629 bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 6 milyon 673 bin TL, Makine İkmal Müdürlüğü 38 milyon 527 bin TL, Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 milyon 898 bin TL, Yazı İşleri Müdürlüğü 1 milyon 199 bin TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü 58 milyon 834 bin TL, Hukuk İşleri Müdürlüğü 1 milyon 582 bin TL, Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 milyon 591 bin TL, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 314 bin TL, İtfaiye Müdürlüğü 7 milyon 45 bin TL, Zabıta Müdürlüğü 10 milyon 146 bin TL, Hal Müdürlüğü 3 milyon 537 bin TL, Ulşaım Hizmetleri Müdürlüğü 10 milyon 764 bin TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü 33 milyon 434 bin TL, Etüt Proje Müdürlüğü 75 milyon 865 bin TL, Fen İşleri Müdürlüğü 50 milyon 700 bin TL, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2 milyon 420 bin TL, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 87 milyon 636 bin TL, Yapı Konrtol Müdürlüğü 6 milyon 732 bin TL, Veteriner İşleri Müdürlüğü 4 milyon 794 bin TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 7 milyon 812 bin TL, Kütüphaneler Müdürlüğü 144 bin TL, Mezarlıklar Müdürlüğü 2 milyon 38 bin TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 36 milyon 105 bin TL, Spor İşleri Müdürlüğü 3 milyon 413 bin TL, Tesisler Müdürlüğü 13 milyon 504 bin TL, Huzurevi Müdürlüğü 153 bin TL, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 9 milyon 308 bin TL.”