Bütün köyün elektrik ihtiyacını karşılıyor

FATİH BATTAR

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Doğla köyünde yaşayan 26 yaşındaki genç girişimci Emirhan Bardakçı, evinin bahçesine kurduğu yenilenebilir enerji sistemi (GES) ile hem kendi evinin hem de bütün köyün elektrik ihtiyacını karşılayacak elektrik üretiyor.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunu olan Bardakçı, babasının da desteğiyle köyde evinin bahçesine GES kurarak bütün köyün elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.

Televizyon ve gazetelerde çıkan haberlerden etkilenerek TKDK’ya başvurmaya karar verdiğini anlatan Bardakçı; “Yenilenebilir enerji işiyle uğraşan bir arkadaşımın tavsiyesiyle konuyu araştırmaya başladım. Tarım ve hayvancılık işlerimizin dışında yeni bir ekonomik faaliyette bulunmak ve kendi elektrik ihtiyacımıza da karşılayarak işletme bütçemize katkı sağlamak amacıyla bu girişimde bulunmaya karar verdim. En büyük destekçim babam Ali Bardakcı oldu. Resmi kurumlardaki bütün işlerimizin takibini o yaptı. 470 bin lirayı bulan yatırımımıza TKDK 222 bin lira hibe verdi. Bu yatırımımızla köyümüzün elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar üretim yapıyoruz. İşletmemizde üretilen elektriği Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. satın alıyor. TKDK desteğiyle birlikte neredeyse 2 buçuk yılda işletmememizin tüm yatırım maliyetini amorti etmiş olacağız. Köyümüzde evimizin bahçesinde, doğa dostu, çevreye zararı olmayan, doğal güneş kaynağından saatte 100 kW elektrik üreten bir tesis kazandık. Aynı zamanda har ay sürekli hale gelen bir gelire kavuştuk. TKDK desteğiyle kurduğumuz bu tesisimiz belki ülkemiz enerji sektörü için oldukça küçük ama bizler için çok büyük bir yatırım oldu. Bu tesisimizin kapımızın önünde hayat bulmasına destek veren herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz var olsun.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 11:24