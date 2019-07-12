‘Bütün vatandaşlarımıza eşit mesafedeyiz’

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, yönetimiyle birlikte Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği’ni ziyaret etti.



Çorum Ülkü Ocakları olarak büyük Türk milletinin fertlerini mezhep ve meşreplerine göre ayırmadıklarını, milletin her ferdinin kendileri için değerli ve vazgeçilmez olduğunu göstermek adına ilk ziyaretlerini Alevi Kültür Merkezi Derneği’ne yaptıklarını ifade eden Tosik, “Milletimizin fertleri arasında hiçbir ayırıma fırsat vermez, müsaade etmeyiz. Alevi, Sünni bütün vatandaşlarımıza eşit mesafe olup, yan yana can canayız. Bizler bir ağacın dalları, bir vücudun uzuvlarıyız. Bizleri ayırmaya, ayrıştırmaya hiç kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir.” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Nurettin Aksoy ise ziyaretten dolayı Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve yönetimine teşekkür etti.