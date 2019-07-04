Büyük ikramiye Çorum’a çıkmış!

Şans Topu oyununun 942. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 555 bin 320 lira 70'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların Adana'nın Ceyhan, Çorum'un merkez ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 28 kişi 2 bin 974 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 291 kişi 381 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 667 kişi 37 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 374 kişi 19 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 421 kişi 3 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 291 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 206 bin 641 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 581 bin 390 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 921 bin 661 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 514 bin 71 lira 5 kuruş aktarıldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 12:28