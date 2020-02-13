Büyük ikramiye yine Çorum'a vurdu

Geçtiğimiz hafta On Numara oyununun 913. hafta çekilişinde büyük ikramiye Çorum ile birlikte 10 ile vurmuştu. Bu hafta ise Sayısal Loto oyununun 1296. çekilişinde büyük ikramiye Çorum'un Sungurlu ilçesine isabet etti.

Sayısal Loto oyununun 1296. çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279 bin 695'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 5 bin 346'şar lira, 4 bilen 6 bin 532 kişi 74'er lira ve 3 bilen 112 bin 238 kişi 13,5'er lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çorum'un Sungurlu, Edirne'nin Merkez, Kocaeli'nin Körfez ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020, 11:22