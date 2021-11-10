‘Büyük ülkümüze inancımız tam’

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, vefatının 83. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Coşgunsu, yayımladığı anma mesajında; “Gelecek Partisi olarak, memleketimiz ve gelecek nesiller için çıktığımız bu çetin yolda, şeffaf, liyakatli ve ehliyetli kadrolar ile kimseyi aldatmadan, ötekileştirmeden, insanlık onurunu yüceltici politikalarımız ile büyük ülkümüz olan muasır medeniyetler ve yüksek refah seviyelerine memleketimizi taşıyabilmek için önümüze çıkan engeleri aşacağımıza ve hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancım tamdır. İşte bu duygu ve düşünceler ile her 10 Kasım günü olduğu gibi bu yıl da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıldönümünde özlem, saygı ve rahmet ile anıyorum.” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)