Büyükelçilerden Vali Çiftçi'ye ziyaret

FATİH BATTAR

Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Azerbaycan ve Moldova Emekli Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Vali Mustafa Çiftçi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve iş adamı Mustafa Ilıca da yer aldı. Misafirlerini Valilik Konağı'nda ağırlayan Çiftçi, nazik ziyaretlerinden dolayı Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'a ve diğer misafirlerine teşekkür ederek, ziyaret anısına hediye takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021, 23:47