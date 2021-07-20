Büyüklerin ellerini küçüklerin gözlerini öptüler

FATİH BATTAR

Kurban Bayramı dolayısıyla Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, önce huzurevlerini ziyaret ederek büyüklerin ellerini, ardından da Sevgi Evleri ile Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret ederek, küçüklerin gözlerin öptü.

Vali Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı nedeniyle ilk önce Huzurevlerini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu ve Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ile birlikte huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan Vali Mustafa Çiftçi, yaşlılarla sohbet etti.

Ardından Sevgi Evleri ile Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret eden Çiftçi, çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2021, 20:35