Buz kesen bedenleri kurtuluş meşalesine çıra oldu

EROL TAŞKAN

Kars’ı Rus işgalinden kurtarmak için Allah-u Ekber Dağları’na akın eden 60 bin Türk Askeri’nin şehadetini yâd eden Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, “60 bin askerimiz bedenlerini dolduran soğuklara rağmen vatan aşkıyla verdikleri mücadele donarak şehit olurken, buz tutmuş gönülleriyle kurtuluş meşalemizi bir kez daha alevlendirdiler.” dedi.

“Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıralarının kıyamete kadar yaşayacağına yürekten inanıyoruz.” diyen Muharrem Gül, şehitlerin hatırasının yaşatılmasının vatana ve devlete sahip çıkmakla mümkün olacağını söyledi.

Muharrem Gül, Sarıkamış Şehitleri’ni andığı açıklamasında şunları dile getirdi, “Bu aziz vatanın bizlere yurt olmasında, canını hiçe sayarak mücadele veren ecdadımızı asla unutmayacağız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz her daim gönlümüzde dün kadar taze bir şekilde yaşarken, ne onların acısını ne de bizlere emanet ettikleri vatanın değerini unutmayacağız. Bu aziz vatanı bizlere hangi şartlarda teslim edildiğini ve bizim de onu gözümüzden bile sakınarak korumamız gerektiğini gelecek nesillerimize aktarmalıyız ki, kıyamete kadar bu vatana kurulacak tüm tuzaklara karşı bilinçli ve uyanık olabilelim. Bu vesileyle Sarıkamış Şehitlerimiz başta olmak üzere, bu topraklar için can vermiş tüm şehitlerimizi ve mücadeleye nefer olmuş tüm gazilerimizi minnet, saygı ve dualarla anıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021, 17:22