By Fatih Optik açıldı

FATİH AKBAŞ

Optisyen Fatih Daştan’ın sahibi olduğu By Fatih Optik yapılan açılış töreni ile faaliyete başladı.

By Fatih Optik için dün Cuma namazının ardından açılış töreni gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde bulunan işletmenin açılış kurdelesi yapılan duanın ardından kesildi.

20 yıldır sektör içinde bulunduğunu kaydeden Optisyen Fatih Daştan, birbirinden güzel çerçeve modellerini, lensleri, gözlükleri, güneş gözlüklerini ve tanınmış markaların ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyledi.

Açılışa AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile çok sayıda davetli katıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 17:50