Cadde Optik hizmette

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Aykut Şahin’in kurucusu olduğu Cadde Optik, Gazi Caddesi Vergi Dairesi karşısı numara 43/C’de hizmete girdi.

Cadde Optik yetkilisi Aykut Şahin, “Sektördeki 20 yıllık tecrübemizle, yeni yerimizde Çorum halkının hizmetindeyiz” dedi.

Bay, bayan ve çocuk gözlüklerinin yanı sıra güneş gözlükleri ve lens çeşitlerini Çorum halkıyla buluşturduklarını anlatan Şahin, gözlük bakım ve onarım hizmeti de verdiklerini söyledi.

Açılışa özel kampanyalarından bahseden Şahin, “Güneş gözlüklerinde 3 al 1 öde fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.

1 lens alana 1 lens hediye ettiklerini de dile getiren Şahin, SGK anlaşması doğrultusunda tüm kurumların gözlük ihtiyacına cevap verdiklerini kaydetti.

Şahin, kampanya ve hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Cadde Optik’e davet etti.