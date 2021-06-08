Caddede araç parkı yasaklandı!

İl Trafik komisyonu tarafından Gazi ve İnönü Caddesi'nde araç parkı için yeni karar alındı.

Caddede araç parkı yasaklandı!

FATİH BATTAR

İl Trafik komisyonu tarafından Gazi ve İnönü Caddesi'nde araç parkı için yeni karar alındı. Alınan karar ile 10 dakikalık geçici süreli park süresi aşılması ve park edilen süre zarfnda dörtlü flaşörlerin açık bulundurulması zorunlu hale geldi. 

Belirtilen kurallara uymayan araç sahiplerine tescil plakası vasıtasıyla idari para cezası uygulanacak. 

Hatırlanacağı üzere Mart ayında Gazi ve İnönü Caddesi'nde araç parkı ihalesi yapılmış ve yıllık 750 bin liraya bir firma almıştı ancak belediye firmanın hükümlülüklerini yerine getirmediği için ihaleyi iptal etmişti. Yeniden ihaleye  mı çıkacak? Yoksa belediye mi işletecek? derken İl Trafik Komisyonu bugün bir karar alarak Gazi ve İnönü Caddesi'nde araç parkının yasaklandığını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 14:19
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Salih
Salih - 1 gün Önce

Piribabadan anittaya kadar Komple araç trafiğine kapatılsin.Asvalt parke tasa cevrilsin.Yayalara açılsin yol.En sağlıklısi

fahri trafik müfetişi
fahri trafik müfetişi - 1 gün Önce

sabah park edip akşama kadar duranlar ve ikinciye park edenler cezalansın kısa süreli park işini görenlere jkolaykık

davut tunç
davut tunç - 20 saat Önce

çok iyi bir karar ,Kaldırım genişlesin trafik sadece bir araç gidecek kadar yol verilsin iki üç sıra cep konulsun acil durumlar için. karardan vaz geçilmesin benim adamım bu, hatırı sayılır kişi , zengin kodaman şeklinde ayırım yapılmasın

Çorumlu
Çorumlu - 9 saat Önce

Park yasağı İnşAllah uzun süreli olur.İlerki zamanlarda onun bunun lafıyla vazgeçilir se yasağın hiçbir anlamı kalmaz.

SIRADAKİ HABER
Aşı olmayanlar buralara giremeyebilir!
Aşı olmayanlar buralara giremeyebilir!
  1. SAĞLIK