Caddede araç parkı yasaklandı!

FATİH BATTAR

İl Trafik komisyonu tarafından Gazi ve İnönü Caddesi'nde araç parkı için yeni karar alındı. Alınan karar ile 10 dakikalık geçici süreli park süresi aşılması ve park edilen süre zarfnda dörtlü flaşörlerin açık bulundurulması zorunlu hale geldi.

Belirtilen kurallara uymayan araç sahiplerine tescil plakası vasıtasıyla idari para cezası uygulanacak.

Hatırlanacağı üzere Mart ayında Gazi ve İnönü Caddesi'nde araç parkı ihalesi yapılmış ve yıllık 750 bin liraya bir firma almıştı ancak belediye firmanın hükümlülüklerini yerine getirmediği için ihaleyi iptal etmişti. Yeniden ihaleye mı çıkacak? Yoksa belediye mi işletecek? derken İl Trafik Komisyonu bugün bir karar alarak Gazi ve İnönü Caddesi'nde araç parkının yasaklandığını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 14:19