Caddede parka 132 TL ceza

M.BURAK YALÇIN

Gazi ve İnönü Caddesi’nde Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) kameralarla park ihlali yapan araç sürücülerine 132 TL ceza kesilmeye başlandı.

Yapılan uygulamayla ilgili bilgi veren Çorum Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, Gazi Caddesi ve İnönü Caddesi’nde park yasağını ihlal eden araçları önce uyardıklarını sonrada KGYS’den ceza yazdıklarını söyledi.

’10 GÜN BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI YAPTIK’

Gazi ve İnönü Caddesi’nde daha önce alınmış olan İl Trafik Komisyonu kararı gereği, sabahtan akşama kadar park edip esnafı mağdur eden ve sürekli park eden araçlarla ilgili yaklaşık on gündür bilgilendirme çalışması yaptıklarını belirten Bünyamin Demir, “Bu bilgilendirme çalışmalarımızda ekiplerimiz sürekli vatandaşların araçlarının sileceğine bilgilendirme kağıtları koyarak “10 dakikalık süreniz var. Bu süre içerisinde lütfen hem floşörlerinizi açın ve 10 dakikadan fazla araçlarınızı park etmeyin” diye uyardı” dedi.

‘VATANDAŞ VE ESNAFTAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ ALDIK’

Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi'ne geçtiklerini ve artık park yasağını ihlal eden araçları fotoğraflayarak ceza yazdıklarını vurgulayan Demir, “10 dakika da hemen ceza yazmıyoruz. 20 dakikaya kadar bekliyoruz. Eğer sürücü hala arabayı çekmemişse park gibi kullanıyorsa caddeyi park cezası uygulanacak. Vatandaştan, esnaftan geri dönüş aldığımızda çok memnun olduklarını ifade ettiler.” diye konuştu.

118 ARACA CEZA KESİLDİ

Uygulamanın ilk gününde 118 araca ceza yazdıklarını söyleyen Demir, “Belediyede bu konuya zabıta ile destek veriyor. Vatandaşlarımız lütfen makul süreden fazla arabasını bırakmasın. Caddelerimizi park yeri değilde huzurlu bir yere çevirmeye çalışalım” ifadelerini kullandı.

Uygulamayla ilgili görüşlerini dile getiren bazı esnaflarda uygulamanın devam etmesi gerektiğini dile getirerek, memnun kaldıklarını ve sürekli olarak devam etmesi gerektiğini söylediler.