‘Caddelere uyarı levhaları asılsın’

RECEP MEBET

Çorum’daki işlek cadde ve sokaklarda uygulanan sigara yasağının ihlâl edildiği bildirildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, Gazi ve İnönü Caddesi gibi yaya yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde sigara yasağına aykırı görüntüler ortaya çıktığını söylediler.

“Yasağın geçerli olduğu meydan, cadde ve sokaklara uyarı levhası ya da bilgilendirici afişler asılsın” önerisinde bulunan vatandaşlar, böylece fevri davranışların önüne geçilebileceğini kaydettiler.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde işlek cadde ve sokaklarda sigara içilmesine sınırlama getirdiğini hatırlatan vatandaşlar, maske ve mesafe konusunda gösterilen hassasiyetin sigara konusunda gözardı edildiğini öne sürdüler.

Sigara yasağına uymayanlara 900 lira ceza uygulandığını da hatırlatan vatandaşlar, söz konusu kısıtlama ile ilgili denetimlerin artırılmasını talep ettiler.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020, 18:37