Çağlar: ‘Türk milletini bölemeyeceksiniz’

Çorum Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Gara’da 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gara'ya 10 Şubat'ta başlatılan Pençe-Kartal-2 harekâtında 53 terörist etkisiz hale getirilirken, bir mağarada tutulan 6 yıl önce kaçırılan 13 asker, polis ve sivil vatandaşın hain terör örgütü PKK tarafından katledilmesinin kendilerini derinden sarstığını ifade eden Çağlar, şunları söyledi: “Acımız büyüktür. Şehit düşen evlatlarımıza cenab-ı Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 40 yılı aşkın süredir küresel güçlerin Türkiye'ye karşı vesayet savaşını yürüten etnik-bölücü terör örgütü PKK ile kesintisiz ve amansız bir mücadele yürütüyoruz. PKK terör örgütü, Türkiye'yi içeride ve dışarıda zaafa uğratmak, etkisiz bırakmak ve kaosa sürüklemek için hain planlarını, alçak saldırılarını dünya kamuoyu önünde gerçekleştiriyor. Bir kez daha bütün dünyaya sesleniyoruz; Türk vatanını ve Türk milletini bölemeyeceksiniz! Hain emelleriniz bu coğrafyada hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.

Mübarek üç aylara girdiğimiz bu günlerde yaşananların son olmasını diliyoruz. Bu toprakları vatan kılmak için çok bedeller ödedik. Dağlar kadar kemikle et, seller kadar kanımız gitti. Nice koç yiğitler toprağa düştü. Sivil-asker, öğretmen-köylü demeden yıllardır kan döken bu alçak terör örgütünün kökünün bu topraklardan kazınacağı günler yakındır. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi bozmayalım, yeise düşmeyelim.”

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 20:41