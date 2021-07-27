Çağrımız gönülleri coşturdu

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Hıdırlık Kur’an Kursu’nun binasının yenilenmesi ile ilgili çağrımız, toplumun gönlünde yer buldu. Çok sayıda tebrik telefonu alırken, Kur’an-ı Kerim’i hıfzeden çocukların daha güzel binalarda eğitim görmesinin doğru bir talep olduğu belirtildi.

Mülkiyeti İMVAK’a, eğitimi ise Çorum Müftülüğü’ne ait olan Hıdırlık Kur’an Kursu’nun bir an evvel daha modern ve donanımlı bir hale kavuşması yönündeki toplumun isteğine tercüman olan çağrımızın, ilgili ve yetkililer nezdinde de karşılık bulmasını bekliyoruz. Haberimiz üzerine Müftülük ve İMVAK yönetimi arasındaki görüşmelerin hızlandığı bilgisinin geldiği konu ile alakalı tüm gelişmeleri büyük bir heyecanla takip edeceğiz.

Milletin gönlünde yaraya dönüşen konunun ilacı, o binanın yenilenmesi ve Kur’an Kursu’na-hafızlık eğitimine yakışır bir vaziyete dönüşmesidir. Kim ki bu konuda inisiyatif kullanır, bu hayra vesile olursa bilsin ki ahiret defterinin kıyamete kadar açık kalacağı bir sevabın muhatabı olacaktır.

Kur’an ilminin hıfzedildiği bu mekan, sebebi her ne olursa olsun bugün umursanmaz, terkedilmiş, yetim bırakılmış bir halde görünüyor. Bunun böyle olmadığını, o mekanın yetim bırakılmayıp sahip çıkıldığını göstermek de sorumluluk sahiplerinindir.

Biz bir kez daha hem kendi gönlümüzün muradını, hem de bu milletin gönlündeki arzuyu dile getirdik. Gayemiz gecikmiş ve kenarda kalmış bir hakkın teslimine vesile olup, üzerimizdeki sorumluluğun gereğini yerine getirmek, bununla birlikte de hiçbir dünya nimetinin karşılayamayacağı kadar büyük olduğuna inandığımız bu manevi bereketten nasiplenmektir.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021, 18:19