‘Cahiliye devrinden kalma düşüncelerini topluma zerk etmeye çalışıyorlar’

FATİH AKBAŞ

İnsani Değerler Platformu ve Milli İrade Platformu’na bağlı STK’lar gerçekleştirdikleri ortak basın açıklamasında Murat Övüç’ün katılacağı Kadınlar Matinesi programının iptal edilmesini istediler.

Merkez PTT önünde gerçekleştirilen basın açıklaması öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu.

İnsani Değerler Platformu ve Milli İrade Platformu adına basın açıklamasını okuyan Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlayıp, daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir kentin hayalini kurup bu yolda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Son zamanlarda cinsiyetsizlik modası altında toplumu ifsad etme çabalarının bir örneğinin de Murat Övüç isimli kişinin düzenlemek istediği Kadınlar Matinesi adı altında Çorum’da da ortaya çıktığını kaydeden İsmail Şanal, “Bu toplumun tüm değerlerine saldırmayı ve yozlaştırmayı hedef alan mahfiller, güya eğlence adı altında toplumun ahlakını karanlık çağlara sürükleyip, cahiliye devrinden kalma düşüncelerini topluma zerk etmeye çalışıyor. Ne olduğu belli olmayan ve toplumun ahlakıyla tamamen zıt bir hayat yaşayan insanların sanatçı ya da müzisyen kimliği kamuflesiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Kimsenin özeli bizi ilgilendirmez. Bizler sadece bugünümüzün de yarınımızın da ahlak ve değerler çizgisi üzerinde yol almasını istiyoruz. Adını çağdaşlık koyarak, ahlaksızlığı meşrulaştırmak, hele hele de sahabeler şehri olan Çorum’da geçer akçe değildir. İnsanların değerleriyle alay edercesine toplumun sinir uçlarına dokunmanın gereği yok. Bu etkinlikte rol alan Murat Övüç’ü programını iptali için buradan uyarırken, bu rezalete Çorum’dan çanak tutup el verenlere de bu yanlış çabadan vazgeçmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca şehrin idarecilerini de göreve davet ederek, toplumun hassasiyetlerini dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmalarını bekliyoruz.”dedi.

Basın açıklamasına İnsani Değerler Platformu ve Milli İrade Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022, 18:40