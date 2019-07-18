Çakmak Dede’ye 100 bin TL ödenek

EROL TAŞKAN

İskilip'te yapımı devam eden Çakmak Dede Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ödenek geldi.



Uzun süredir ödenek yetersizliğinden yarım kalmış olan inşaat için devreye giren Vali Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'la görüşmüştü.

Görüşme sonucundan ümitli olduğunu paylaşan Vali Mustafa Çiftçi'nin girişimleri 100 bin TL'lik ödenek müjdesi ile tamamlandı.



Bitirilmesiyle birlikte, bölgenin en kıymetli ilim irfan yuvası haline gelecek olan Çakmak Dede Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu, İskilip halkı tarafından da büyük bir heyecanla bekleniyor. Mimari özelliğinden kapasite ve modern dizaynına kadar pek çok ilki barındıran Çakmak Dede Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu, tamamlandığında, emeği geçenler dua ve minnetle yâd edilecek.