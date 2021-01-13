Çakmakdede Kur'an Kursu’na 100 bin lira bağış

Yapımına yaklaşık 5 yıl önce başlanan ve bitme aşamasına gelen Çakmakdede Kuran Kursu inşaatı için İskilip’te görev yapan din görevlileri, İlçe Müftülüğü’nün iki hafta önce başlattığı yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Kur'an kursuna, temelinden bugüne kadar her seferinde maddi ve manevi destek olan din görevlileri son olarak yaptıkları 100 bin liralık bağışla bir kez daha hayırda yarışma hususundaki örnekliklerini ortaya koydu.

Kampanyaya destek olan din görevlilerine teşekkür eden İskili Müftüsü Vahit Demiral şu ifadeleri kullandı: “Allah yolunda samimi olarak başlatılan hiçbir hayırlı iş yarım kalmamıştır. İnşallah bu ilim yuvası da yarım kalmayacaktır. Ancak nasibi olanlar buraya bir tuğla daha koyacak ve bu sadaka-i cariye sayesinde sevap defteri uzun yıllar kapanmayacaktır. Birçok alanda hayırlı faaliyetlere öncülük eden ve milletimizi her daim iyiliğe ve hayra davet eden Din Görevlilerimizin bu anlamda attıkları adımlar gerçekten takdire şayandır. Uzun yıllar ilahi kelamın sesiyle yankılanacak olan bu kursa yapılan maddi ve manevi desteklerden ötürü hocalarımızdan ve cemaatimizden Rabbim ebediyen razı olsun. Buraya emek veren kardeşlerimizin iki cihandaki sıkıntılarını Rabbim bertaraf eylesin.”

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 19:37