Çalışmalar hafta sonu başlayacak

MURAT ÇETİN

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, YEDAŞ tarafından Kahraman Çavuş Caddesi ve Ölçek Sokaklarda elektrik şebekesinin yer altına alınacağını söyledi. Çalışmaların cumartesi günü başlayacağını kaydeden muhtar, “Çok şükür, YEDAŞ’ın ilk hizmetini görmüş olacağız” sözleriyle gecikilmiş bir hizmet olduğu yönünde mesaj verdi.

YEDAŞ’tan aldığı bilgiyi aktararak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, 2022 yılında yapılacak yatırım programı kapsamında şu cadde ve sokaklarda işlem yapılacağını açıkladı, “Kahraman Çavuş Caddesi boyunca (Çiftlik caddesi ile Akpınar caddesi arası) tüm havaii şebeke yeraltına alınacak. Ölçek 1., 7. Ve 10. Sokakların tamamı, Ölçek çıkmazının tamamı ve Ölçek sokağın bir kısmı yeraltına alınacak.

Belirtilen cadde ve sokaklarda sahada çalışmaları 10 Ağustos 2022 Cumartesi günü başlayacak olup, 30.09.2022 tarihinde tamamlanması planlamaktadır. Beton Köşk ve trafo malzemesi teminindeki gecikmelerden kaynaklı tamamlanma süresinde değişiklik gösterebilir.

Öte yandan Çamdeğirmeni Sokaklar, Çiftlik Çayırı Sokaklar ve Tek Ceviz Sokaklar’da trafiğe engel olan direklerin kaldırılacağı bildirildi.”

Muhtar Özdemir, yapılacak hizmetlerden duyduğu memnuniyetini ifade ederek, katkı sağlayan Milletvekillerine, AK Parti İl Başkanlığı’na ve ilgili kuruma teşekkür etti.