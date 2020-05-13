‘Çalışmalar hızlandırılsın’

RECEP MEBET

Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’nden Abide Kavşağı’na kadar uzanan şeritte zemin düzenlemesi yapılıyor.

Bozulan tretuarların da yenilendiği düzenleme ilgili değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar, çalışmaların hızlandırılmasını istediler.

Esnaf ve çevre sakinleri olarak yapılan düzenlemeden memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, ancak çalışmaların beklenenden yavaş ilerlediği düşüncesini dile getirerek, “Toz ve çamur gibi problemler ile trafik yoğunluğu sorununun bir an önce ortadan kalkması için yetkililerden acil çözüm bekliyoruz” diye konuştular.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 19:11