Çam: ‘Kapımız da gönlümüz de tüm hemşehrilerimize açık olacak’

MURAT ÇETİN

Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam gazetemizi ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la vedalaştı. Çam, “Ankara’da üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Her daim kapımız da gönlümüz de tüm hemşehrilerimize açık olacak.” dedi.

Yıllardır başarıyla sürdürdüğü Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanlığı görevinden ayrılarak, Genel Merkez’de önemli bir görev alan Sami Çam, kişiliği ve sağlam karakteriyle sayısız dostluk kazandığı Çorum’da veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Türk Büro Sen Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Boyraz’ın da katıldığı ziyarette, Ankara’da üstlendiği görevle birlikte tüm kamu çalışanlarının problemlerinin çözümü için canla başla çalıştığını ifade ettiği Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney’in çalışmalarına katkı sağlayacaklarını belirten Sami Çam, “Şahsımıza teveccüh gösterip yönetim kurulu başkan yardımcılığını tevdi eden Genel Başkanımız Türkeş Güney’e ve şahsımıza oy veren değerli delegelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Sami Çam, ayrıca Çorum şube Başkanı olarak görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına ve tüm sendika üyelerine de bu zamana kadar gösterdikleri destek ve dostlukları için teşekkür etti.

Mevcut görevleri ve yeni üstlendiği görev süresince de teşkilatların desteğini her zaman yanında bulduğuna işaret eden Sami Çam, “Görev alma sürecimizde ve sonrasında her daim desteğini ve gücünü yanımızda bulduğumuz teşkilatlarımıza da hususen teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Tüm kamu çalışanlarına bir telefon kadar yakın olduğunun da altını çizen Sami Çam, şunları söyledi, “Kapımız ve gönlümüz Çorumlu hemşehrilerimizin tümüne sonuna kadar açık, tüm kamu çalışanı kardeşlerimize telefon kadar yakınız. Kamu çalışanlarının tüm problemlerinin çözümü noktasında Ankara’da elimizden geleni yapacağız. Üstlendiğimiz sorumluluğun bilincinde olarak çalışacağız. Bu zamana kadar birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza ve üyelerimize samimiyetleri ve sendikamıza verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreç içerisinde desteklerini bizden esirgemeyen tüm teşkilatlarımıza gönülden teşekkürü bir borç bilirim.”

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan da ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ettiği sohbette, “Bizim için örnek bir şahsiyet olarak ismi gönlümüzde kardeş olarak yazılı bulunan değerli kardeşim Sami Çam’ın üstlendiği bu kıymetli görevi layıkıyla yerine getireceğine ve başarılarıyla da bizleri gururlandırmaya devam edeceğine olan inancım tamdır.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022, 10:28