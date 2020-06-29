‘Cami abdesthaneleri ve tuvaletleri açılsın’

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Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan cami abdesthaneleri ile tuvaletlerin yeniden kullanıma açılması isteniyor.

Haber Merkezimizi arayan bazı vatandaşlar, kontrollü normalleşme adımları çerçevesinde cami müştemilatlarının da hizmete sunulmasını talep ettiler.

Koronavirüs salgını sonrası camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapatıldığını hatırlatan vatandaşlar, “İbadethaneler yeniden açılmasına rağmen insanların ihtiyaçlarını giderdiği müştemilatların kapalı tutulmasına anlam veremiyoruz” diye konuştular.

Konuyla ilgili şikâyetlerini Müftülükler’e iletmelerine rağmen netice alamamaktan yakınan vatandaşlar, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini ifade ettiler.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 19:13