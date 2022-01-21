Cami imamı kalbine yenik düştü

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki Köyü Camii imam hatibi Ali Güçcük hayatını kaybetti.

Cami imamı kalbine yenik düştü

FATİH BATTAR

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki Köyü Camii imam hatibi Ali Güçcük hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Güçcük aniden fenalaşınca geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi  bugün saat 17.00'da Yaylacıkseki Köyü Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Ellersaklar Mahallesinde toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022, 15:43
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Vatandaş
Vatandaş - 24 saat Önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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