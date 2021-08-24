Cami markette her şey bedava

HABER/YORUM MURAT ÇETİN

Güveçli Köyü (Maza) Camii’nde başlatılan Cami Market uygulaması, çocukların gönlünde fırtınaya dönüştü. Para geçmeyen bu markette, camiye gelen her çocuğun alışveriş hakkı bulunuyor.

Köy sakinlerinin büyük bir takdir ve beğeniyle bahsettiği uygulama sayesinde, çocuklar camiye daha çok aşina oldu. Cami İmam Hatibi Hafız Yasin Şeker’in uyguladığı bu anlamlı proje, çocuklarımızı cami sevgisi, namaz bilinci ve İslam ahlakıyla buluşturma açısından her türlü takdiri hakkediyor.

Hayır sahiplerinin de sahiplenip destek verdiği bu güzel uygulamada, caminin bir kenarına kurulan standda çikolatasından bisküvisine, krakerinden diğer tüm çeşitlere kadar zengin bir ürün yelpazesi mevcut.

Çocukların camiye kazandırılması, dini duygularla ve İslam ahlakıyla bezenip yetişmesi adına ortaya konan çaba, köy sakinlerinin de birinci gündem maddesi haline gelmiş.

Din adamlarını, camiyi ve Müslüman’ı kötüleyen nice film, karikatür ve yayınlar bilinçli olarak türetilirken, tüm bunların aksine din adamının ve caminin sevgi tomurcuklarıyla donatılmasına vesile olan genç imam hatipler, başarılarıyla da gurur veriyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021, 20:34