‘Cami ve Kur'an kurslarının tüm elektrik giderleri genel bütçeden karşılanmalı’

FATİH AKBAŞ

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, camilerin aydınlatma giderlerinin Diyanet-Sen’in girişimleri sonucu genel bütçeden karşılanmaya başladığını ancak ısıtma ve soğutma giderleri konusunda halen sıkıntılar yaşandığını belirterek “Camilerimizin tüm aydınlatma, ısıtma, soğutma giderleri genel bütçeden karşılanmalıdır” dedi.

Din görevlilerinin caminin elektriğini ödemek, cemaati kışın ısıtmak, yazın serin bir şekilde ibadet etmelerini sağlamak gibi bir görevi olmadığını kaydeden İsmail Şanal, “Buna rağmen vatandaşların uygun ortamlarda ibadet edebilmesi için elinden geleni yapan din görevlilerimiz maalesef hem elektrik şirketleri tarafından borcun muhatabı olarak görülüyor hem de vatandaşlar tarafından da sürekli para toplamak zorunda kaldığı için rencide ediliyor.”şeklinde kaydetti.

Din görevlilerinin bir an önce bu çileden kurtarılması gerektiğini vurgulayan Şanal, “Diyanet-Sen’in 2011’de gerçekleşen ilk toplu sözleşmeye taşıdığı maddeler arasında yer alan cami elektrik giderlerinin genel bütçeden karşılanması maddemiz ile cami aydınlatma giderleri genel bütçeden karşılanmaya başlanmış ve sorun kısmı olarak çözülebilmiştir. Sorunun asıl çözümü ise camilerimizin ve Kur’an kurslarının aydınlatma, ısıtma ve soğutma giderlerinin genel bütçeden karşılanması ile mümkündür. Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda da gündeme getirdiğimiz bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.”dedi.

Zaman zaman bazı camilerin ödenemeyen elektrik faturaları nedeniyle elektriğinin kesildiğini vurgulayan Şanal, “Kamu hizmeti veren camilerimizin ısınma ve soğutma giderleri genel bütçeden ayrılacak bir ödenek ile karşılanmalı, camilerimizi, din görevlilerimizi ve ibadet için camiye gelen cemaati rahatlatacak adımlar bir an önce atılmalıdır.”ifadelerini kullandı.