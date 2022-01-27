Camide bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

EROL TAŞKAN

Kışla Camisi İmam Hatibi Mustafa Uysal, camide bulduğu cüzdanın sahibine ulaşarak, içinde 2400 TL bulunan cüzdanı teslim etti.

Cüzdandaki kimlik bilgisinden yola çıkarak durumu emniyete aktaran İmam Hatip Mustafa Uysal, polisten yardım istedi. Emniyet birimlerinin ulaştığı cüzdan sahibi Abdullah Koç, camiye gelerek kaybettiği cüzdanını din görevlisi Mustafa Uysal’dan teslim aldı.

Sakarya’da üniversite öğrencisi olan Abdullah Koç, cüzdanını kaybettiği anladığında nerede düşürmüş olacağını bilemediğini, emniyet ya da zabıtaya giderek yardım almayı düşündüğü anda, Mustafa Uysal’ın kendisine ulaştığını belirterek, Uysal’a teşekkür etti.