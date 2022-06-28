‘Camiler çocuklarla daha güzel’

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, yaptığı açıklamada okulların tatile girmesinin ardından yaz Kuran kurslarının da açıldığını belirterek ailelere çocuklarını yaz Kuran kurslarına göndermeleri çağrısında bulundu.

Yaz tatili boyunca camilerde açılan Kur'an kurslarının önemine değinen Şanal, “Her sene milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur'an kursları, 90 bini aşkın cami ile binlerce Kur'an kursunda eğitime başladı. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kurslarında bu yıl da yaz tatili süresince binlerce çocuk Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alacak. Çocuklarımız bu kurslara gönüllü olarak geliyor. Üstelikte eğitim döneminin sonunda zorlu bir dönemin ardından yaz tatillerinden fedakârlık yaparak geliyorlar. Dolayısıyla cami ve kurslarda eğitim veren hocalarımızın onları motive etmesi, sıkmadan ama vermesi gerekenleri de onların seviyesine inerek, bazen oyunla, bazen ödüllendirme sistemiyle vermesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü çocuklarımızın dine, din görevlilerine, camilere, Kur’an ve din eğitimine bakışlarını etkileyen ilk mekânlar yaz Kur’an kurslarıdır. Dolayısıyla kursları veren hocalarımızın üstüne büyük sorumluluk düşmektedir” dedi.

Yaz Kur'an kurslarının birçok insanın dini eğitim alabildiği tek yer olduğunu ifade eden Şanal, “Yaz Kur’an kursları din görevlileri ve başkanlığımızca en çok önem verdiğimiz hususlardandır. Çünkü yaz Kuran kursları birçok insanımız tarafından hayatlarında din eğitimi alabildikleri tek yerdir. Hayatının ilerleyen dönemlerinde dini bilgileri öğrenmeye, yaşam şartları, iş, eğitim ve benzeri nedenlerle fırsat bulamamaktadırlar. Dolayısıyla aile büyüklerine burada sorumluluk düşmektedir. Çocuklarını yaz Kur'an kurslarına göndermek, yönlendirmek ve sevdirmek. Geleceğimizi şekillendirecek olan bu günün çocukları, geleceğin büyükleri, yöneticileri, iş adamları olacak yavrularımızın, diğer ilimlerin yanı sıra dini ilim ve kültürle de büyümesini sağlayacaktır. Her yıl bu kurslarda çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim ve dini bilgileri öğreten İmam-hatip ve Kur’an kursu öğreticilerimize üstün gayretlerinden ve fedakârlıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl da çocuklarımızın Yüce Kitabımızı ve dinimizi öğrenmeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine inanıyoruz. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim ve onun içeriği ile tanıştırmak, dini bilgileri doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için bütün velilerimizi çocuklarını yaz Kur’an kurslarına göndermeye çağırıyoruz. Haydi, çocuklar camiye, cami çocuklarla daha güzel”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)