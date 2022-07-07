Camilerde bayram temizliği 

Şehirdeki ibadethaneleri yıl boyu rutin aralıklarla temizleyen Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camilerde detaylı temizlik yaparak camileri bayrama hazırlıyor.

Çorumluların bayramı daha huzurlu ve nezih bir ortamda geçirmesi için şehir genelindeki camilerde detaylı temizlik çalışması başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizdeki camiler, Kuran kursları ve Cemevlerini yıl boyu belirli aralıklarla temizliyoruz. Bayram öncesi çalışmalarımızı yoğunlaştırarak camilerimizi bayrama hazır hale getirdik. Temizlikte birinci olan Çorum’umuza yakışır şekilde adeta evimizde bayram temizliği yapıyormuş gibi; şehrimizi köşe bucak temizledik. Ana caddelerimizi yıkadık, çöp konteynerlerimizi yıkayıp dezenfekte ettik, şehrimiz çeperlerinde ve mücavir alan sınırları içerisindeki köylerimizde belirlediğimiz sineklerin ve vektör canlıların üreme alanlarına kimyasal müdahalede bulunduk. Yaptığımız temizlik çalışmalarıyla şehrimizi Bayrama hazır hale getirdik” dedi.