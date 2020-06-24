Camilerde cemaatle 5 vakit namaz yeniden başladı

FATİH BATTAR

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede 16 Mart’tan itibaren geçici olarak durdurulan cemaatle camilerde 5 vakit namaz kılmaya izin verildi. Çorum'da yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar, sosyal mesafeli, maskeli namaz kıldı.

Camilerin yeniden 5 vakit namaza açılmasını sevinçle karşılayan vatandaşlar; “29 Mayıs’ta Cuma namazı ile camilerimize kısmen kavuşmuştuk ama bugün itibariyle 5 vakit namaza açılmasıyla camilerimiz yeniden şenlendi. Tabi kurallara uygun şekilde namazımızı kılmaya çalışıyoruz. İnşallah virüs belasından bir an önce kurtuluruz ve tamamen normale döneriz.” dediler

5 vakit namaza açılan camilerde vatandaşlar maske takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak namazlarını kıldı. Ayrıca herkes kendi seccadesini getirirken, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutuldu.