Çamura batan leyleği kurtardılar

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Üyük Köyü Camii’nde Kur’an eğitimi gören çocuklar, Derinçay’da çamura saplanan leyleği kurtararak tekrar hayata döndürdü.

Yaklaşık iki gündür köprü altında çamura batmış vaziyetteki leyleği gören çocuklar, durumu Camii İmam Hatibi Mustafa Yıldırım’a haber etti. Çamurdan çıkarılan çaresiz leylek, Yıldırım ve çocuklar tarafından yıkanıp temizlendikten sonra serbest bırakıldı. Bu davranışları nedeniyle çocukları tebrik eden Üyük Köyü Camii İmam Hatibi Mustafa Yıldırım, tüm canlılar başta olmak üzere, doğaya ve çevreye de saygılı olmanın önem ve erdemini anlattığı çocuklara, hayvan sevgisi üzerine nasihatlerde bulundu.

Yaşlarından büyük bir erdeme imza atan çocuklar, büyük bir heyecan ve mutlulukla leyleğin tekrar hayata bağlanmasını izleyip yaptıkları iyiliğin haklı gururunu yaşadılar.