CAN DOSTLARIMIZI UNUTMAYALIM

RECEP MEBET

Kış aylarında beslenme güçlüğü yaşayan sokak hayvanları için yardım çağrısında bulunuldu.

Sokak hayvanlarının yaşadığı probleme dikkat çeken Çorumlu hayvanseverler, “Soğuk havalarda, can dostlarımızı kaderlerine terk etmeyelim. Kapımızın önüne onlar için bir kap su ve yiyecek koyalım” hatırlatmasında bulundular.

‘ONLARI DA UNUTMAYIN!’

Olumsuz hava koşullarında yaşam mücadelesi veren sahipsiz hayvanların gerek gıda gerekse su ihtiyacını karşılamada sıkıntı yaşadığına işaret eden hayvanseverler, vatandaşlardan konuyla ilgili duyarlılık beklediklerini söylediler.

‘Onları da unutmayın!’ sloganıyla kolları sıvayan hayvanseverler, “Kapı önü, pencere kenarı ya da balkonunuza bırakacağınız bir kap su ve ekmek kırıntılarıyla sahipsiz hayvanlar için büyük bir iyilik yapabilirsiniz” diye konuştular.

‘DİLLERİ YOK Kİ İSTESİNLER’

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren duyarlı vatandaşlar, açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler:

“Ağır kış şartlarının olumsuz etkilerine karşı tüm tedbirler alınırken doğadaki sahipsiz hayvanları da unutmamak gerek. Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan ve yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına sahip çıkılmalı.

Bir kap su ve birkaç parça ekmekle sokakta kalan hayvanların açlıktan ölmeleri engellenebilir. Doğadaki her canlının yaşama hakkı var. Bu yüzden soğuk kış aylarında sokak hayvanları unutulmamalı.

‘BESLEME NOKTALARI OLUŞTURULSUN’

Sokak hayvanları kış şartlarında en fazla 36 saat aç yaşabilir. Aç kalan yaban hayvanlarının merkezi yerlere inmemesi ve insanlara zarar vermemesi için şehre uzak kesimlerde beslenme noktaları oluşturulmalı.

Kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta iyice zorluk çekecek bu hayvanların beslenebilmeleri için belirli noktalara kuru gıda bırakılarak onlara yardımcı olmaya çalışılmalı.

Açlık ve susuzluk yüzünden ölüm tehdidi altındaki bu hayvanlara sahip çıkarsak onlar da daha sakin olacaklardır. Bu yüzden Çorum halkından ve yetkililerden konuyla ilgili duyarlılık bekliyoruz.”