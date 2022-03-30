Çanak çömlek yaptılar

İspanya ve Çekya'dan Erasmus+ projesi kapsamında Çorum'a gelen öğretmen ve öğrenciler, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki öğrencilerle çömlek ve ebru yaptı.

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin ortağı olduğu "Eğitimin Cennet Bahçesi Okullarda Yenilikçi Metodolojileri Keşfetmek" (Educational Garden of Eden; Exploring Innovation Methodologies in Schools) projesi kapsamında Çekya ve İspanya'dan öğretmen ve öğrenciler, 5 günlük eğitim programı kapsamında Çorum'a geldi.

Öğretmen ve öğrencilerin kültür paylaşımı amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında katılımcılar kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.

Kentteki bir restoranda Çorum'un yöresel yemeklerinden tatma fırsatı bulan öğrenciler, ardından Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada merkezdeki engelli öğrencilere yönelik verilen eğitimler hakkında bilgi alan öğretmen ve öğrenciler, ardından engelli öğrencilerle kumaş baskı, çömlek ve ebru gibi Türk geleneklerine ait sanatsal çalışmalar gerçekleştirdi.

İspanya'dan gelen öğrencilerden Alejendro Conea, Türkiye'ye ilk kez geldiğini, gördüklerinden etkilendiğini, kendi ülkesinde engellilere yönelik bu gibi imkanların bulunmadığını söyledi.

Çekya'dan gelen David Mudroch de eğitimlerin engeli bulunmayan kişiler için de oldukça eğlenceli olduğunu kaydetti.

Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mustafa Yüztgenç ise engellilere yönelik seramik, çini, müzik, spor, el sanatları, mutfak ve bilgisayar alanlarında kurslar verdiklerini anlattı.

Merkezde ayrıca Çorum'a gelen yabancı heyetleri de misafir ettiklerini dile getiren Yüztgenç, "Bu kapsamda bugün İspanya ve Çekya'dan gelen öğrencileri kültürümüzü ve engellilere yönelik verdiğimiz hizmetleri anlatma imkanımız oldu. Yabancı öğrencilere kendi kültürümüzden olan halı dokuma ve ebru yaptırdık. Seramik atölyemizde çamurdan ürünler yaptırdık." dedi.(AA)

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 18:29