‘Çanakkale anmalarını ilk kez Tevfik İleri başlattı’

M.BURAK YALÇIN

Valilik, Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde ‘Bir İnsan Bir Dünya Ahmet Tevfik İleri’ konulu konferans düzenlendi.

Programa konuşmacı olarak katılan TBMM 27. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Başkan Vekili İsmail Kahraman, Çanakkale anmalarını ilk kez 1933 yılında Tevfik İleri’nin başlattığını söyledi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, bazı daire müdürleri, İl Müftüsü Muharrem Biçer, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa konuşmacı olarak katılan TBMM 27. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Başkan Vekili İsmail Kahraman ve Yazar Sadık Yalsızuçanlar, eğitimci ve siyasetçi Ahmet Tevfik İleri’nin hayatını anlattılar.

TBMM 27. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Başkan Vekili İsmail Kahraman, Ahmet Tevfik İleri’nin dürüst, milliyetçi, mukaddesatçı ve ömrünü vatanına vakfeden bir insan olduğunu belirterek, “Aile müslüman, mükemmel bir aile. Demokrat Parti’nin iyi bir hatiplerindendi. Aile namusu var, cüzdan namusu var. Allah’a ve hesap gününe inanıyor. Bize böyle insanlar lazım. Böyle olursak mazimize layık oluruz, misyonumuzu ifa edebiliriz. Tevfik bey böyle bir insandı. Yeni Tevfik İleri’ler lazım bize” dedi.

Çanakkale anmalarını ilk kez 1933 yılında Tevfik İleri’nin başlattığını aktaran İsmail Kahraman, “O tarihe kadar Çanakkale yok. Kut-ul Amare Zaferi ile de yeni tanıştık. Kökümüzü nasıl bilmeyiz, nasıl tanışmayız. Çanakkale’yi Tevfik beyin Çanakkale’deki vazifesi sırasında Türkiye tanıdı. İstiklal Marşı’nda ayağı kalkmaya da Tevfik bey öncülük etti. Muhkem bir milliyetçi. İmam Hatip Okullarını da Tevfik İleri açtı. 1951’de İlim Yayma Cemiyeti de işin maddi tarafını yüklendi” ifadelerini kullandı.

Yazar Sadık Yalsızuçanlar da aile hayatı olmak üzere tüm yönleriyle Ahmet Tevfik İleri’yi katılımcılara anlattı.

Program sonunda Ahmet Tevfik İleri Bilgi Yarışmasında dereceye giren 20 lise öğrencisine ödülleri takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022, 18:13