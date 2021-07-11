Çanakkale Belediye Başkanlığı 12 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav 20.09.2021 – 21.09.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta Memuru alımı için, sözlü sınav 20.09.2021 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün 14:00 te Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde başlayacaktır.

İtfaiye Eri alımı için, sözlü sınav 21.09.2021 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün saat 14:00 te İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır.

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