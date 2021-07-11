Çanakkale Belediye Başkanlığı 12 memur alacak

Çanakkale Belediye Başkanlığı 12 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  ve  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama  yoluyla  memur alınacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav 20.09.2021 – 21.09.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta Memuru  alımı  için,  sözlü  sınav  20.09.2021  tarihinde  saat  09:00  da,  uygulamalı  sınav  aynı  gün 14:00 te Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde başlayacaktır.

İtfaiye Eri alımı için, sözlü sınav 21.09.2021 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün saat 14:00 te İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır.

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