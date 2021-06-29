Canbek: ‘Bu bir hizmet yarışı’

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, tüm kooperatif ortaklarını 1 Temmuz’da yapılacak Genel Kurula davet ederken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

36 yıllık deneyim ve tecrübesiyle yeniden Kooperatif Başkanlığına aday olduğunu belirten Vedat Canbek, bugüne kadar kendisine inanan ve güvenen tüm kooperatif üyelerine teşekkür etti.

Tekrar çıktığı bu hizmet yolunda kooperatif üyelerinden destek isteyen Canbek, "Biz kredi kullandıran ve bu kredileri de kefalet sistemiyle esnaflara ulaştıran bir kurumuz. Halkbank aracılığı ile Çorum esnafına verilen bu kredilerle piyasaya ciddi bir nakit akışı sağlanırken, yüzlerce esnaf işini büyüttü, ek istihdam sağladı. Ben ve ekibim bugüne kadar şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergilemeye ve kooperatifimizi daha üst noktalara taşımaya özen gösterdik. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

‘KOOPERATİF ÜYELERİNİN VERECEĞİ KARARA SAYGILIYIZ’

Kooperatif yönetimine aday olan İsmet Çıtak ve ekibine de başarılar dileyen Canbek, "Bu bir hizmet yarışıdır. Bizler kimseyi küçük ve hor görmek gibi bir anlayışa sahip değiliz. Kooperatif üyelerimizin Genel Kurul'da en güzel kararı vereceklerinden şüphemiz yoktur." diye konuştu.

Kooperatif üyelerinin vereceği karara sonuna kadar saygılı olacaklarını dile getiren Canbek, tüm kooperatif üyelerini 1 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Genel Kurul'un yapılacağı TSO Fuar Merkezi'nde görmek istediklerini sözlerine ekledi.