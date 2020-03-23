Canlı canlı çöpe attılar

EROL TAŞKAN

İpeklievler civarında bir konteynere atılan talihsiz kuzu kurtarılamadı.

Çöp konteyneri içerisinde perişan bir vaziyette can çekişen talihsiz kuzu, olayı gören bir vatandaş tarafından çöp konteynerinden alınarak Belediye Hayvan Barınağı'nı götürüldü.

Neden çöp konteynerine atıldığı ve ne kadar kaldığı belirlenemeyen kuzu, veterinerlerin müdahalesine rağmen hayata tutunamadı.

Tahilsiz kuzu için gösterdiği çabanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan duyarlı vatandaşın ağzından dökülen cümleler, içinde bulunduğumuz durumun özeti gibiydi, "Bizler ne zaman canlılara karşı merhametimizi yitirdik, başımıza gelmedik kalmadı. Ağzı dili olmayan bu hayvanın suçu nedirki canlı canlı çöpe atılıyor. Sonra da bugün yaşadığımız virüs belasının nasıl olduğuna kafa yorup, canımızı kurtarmanın telaşını yaşıyoruz. Bir kuru dalın bile yeşereceği ümidiyle kırılmaması gereken bu dünyada, bir canlının çöpe atılıp ölüme terkedilmesi akıl alır gibi değil."

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 18:47