Cansuyu 18’inci kurban organizasyonuna hazır

Cansuyu Derneği Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, bu yılki kurban organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kurbanlarınızı, İslami usullere göre alıyor, kestiriyor ve kurban etlerini, evine yılda bir kez et giren muhtaçlara ulaştırıyoruz”dedi.

Cansuyu Derneği olarak, 18. kurban organizasyonunun ve yılların vermiş olduğu tecrübeyle, kurban bağışlarını dünyanın dört bir yanındaki gerçek muhtaçlara ulaştırdıklarını kaydeden Emrah Öztekin, “2022 kurban organizasyonu için hazırlıklarını tamamlayan Cansuyu Derneği “Kurban, Allah’a Yakınlaşmak, Muhtaçla Paylaşmaktır” sloganıyla gerçek muhtaçlara ulaşmaya devam ediyor. Siz de kurban bağışında bulunarak gerçek muhtaçları sevindirebilirsiniz. Cansuyu Derneği yılların vermiş olduğu tecrübe, bağımsız ve yasal olarak gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde, Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir bağış kurumları arasında yer almaya devam etmektedir. 2005 yılından bu güne kadar, bağışçılarımızla, milletimizle buluşmamıza, birlikte kıtalar aşmamıza vesile olan önemli çalışmaların başında Kurban organizasyonlarımız gelmektedir. Yapılan çalışmalarımız neticesinde, kurban ibadetini yerine getirme durumu mümkün olmayan, hatta hayatlarında hiç kurban eti yememiş olan insanlara kurban eti ulaştırıyoruz. Çalışmamız neticesinde ülkemizde, farklı kıtalarda ki onlarca ülkede ve yüzlerce bölgede, sayıları milyona ulaşan muhtaç insanlara ulaşmış oluyoruz”şeklinde belirtti.

Emrah Öztekin, konu hakkında şunları dile getirdi:

“Kurban hisse bağışı yapacak olan bağışçımızın bağışı derneğimize ulaştıktan sonra, kendisine bağışının alındığına dair bilgilendirme mesajı gönderilmekte, kesim gerçekleştirildikten sonra hissesinin kesimi gerçekleştiğine dair mesaj ulaştırılmaktadır. Cansuyu Derneği 2009 yılından bu yana kurban organizasyonlarında genel fiyatlandırma yerine, bölge fiyatlandırması yöntemini kullanmaya başlamıştır. Farklı fiyatlandırma sisteminin uygulanmasının nedeni, kurbanlık sıfatı taşıyan ve kesim yapılması dinen uygun olan hayvanların, bölgelere bağlı olarak fiyatlarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

2022 Kurban Hisse Bedelleri: Afrika Kurban Bedeli 1.400 TL, Asya Kurban Bedeli 1.700 TL, Arakan Kampları Kurban Bedeli 2.300 TL, Türkiye Kurban Bedeli 2.750 TL, Yemen Kurban Bedeli 2.750 TL, Filistin Kampları Kurban Bedeli 4.000 TL, Gazze Kurban Bedeli 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Cansuyu Derneği’ne bağışta bulunacak kişiler, Cansuyu online internet sitesinden (cansuyu.org.tr), Çorum Merkez PTT önünde standımızda veya Cansuyu il temsilciliklerinden makbuz karşılığında ödeme yapabilecekler. Kurban alımı, kesimi ve dağıtımı sırasında tamamen dini vecibeler yerine gelecek şekilde hareket edilmektedir. Kurbanlık hayvanların alımları, kesim yapılacak olan ülkelerden temin edilmektedir. Kurban niteliğini taşımayan hiçbir hayvan alımı ve kesimi kesinlikle yapılmamaktadır. Kurban niteliği taşıyan hayvanların, kurban sıfatını taşıması için hayvanın mutlaka Kurban Bayramının 3. günü ikindi ezanına kadar dini kaidelere göre kanının akıtılması gerekir. Kan hayvandan akmadan kurban sayılmaz. 2005 yılından bu yana derneğimize bağışlanan tüm kurbanların kanı akıtılmış ve et olarak dağıtılmıştır "Ameller Niyetlere Göredir" kaidesine göre, sizin adınıza derneğimiz tarafından kurban kesimi yapılması için bağışınızı yaptığınız andan itibaren, kurban kesimi ile ilgili vekâleti doğrudan Cansuyu Derneğine vermiş olursunuz. Bağışı yaparken alacağınız evrak, bu vekâletin yazıya dökülmüş halidir. Yani "Ben bu parayı Cansuyu Derneğine şahsım (veya belirteceği başka birinin) adına, kurbanı alması ve kestirmesi için yatırıyorum" demektir. Ancak kişinin kalbinin mutmain olması için bağışını yaptıktan sonra, Derneğimizi arayarak sözlü olarak da vekaletini verebilirsiniz. Türkiye'de kurbanların kesim videosunu göndermeye başlayan ilk kurum Cansuyu Derneğidir. 2010 yılından bu yana kurban kesim ve dağıtım videoları, bağışçılarımıza internet sitemiz üzerinden ulaştırmaktadır. Bayram süresince ekiplerimizin kontrolünde yürütülen kesim ve dağıtım işlemleri, ekip elemanlarımızdan bir tanesinin vekaletleri kesim yapacak kişiye vermesi ile başlar. Kesim öncesi, kesim anı ve dağıtım anı, kamera ile kayıt altına alınır. Kurban Bayramından sonra ki süreçte, ülkelere göndermiş olduğumuz ekipler geri geldikten sonra, kameraya kaydettikleri görüntüler tek tek ve isim isim düzenlenmeye başlanır. Kurban bağışlarının yoğunluğu nedeniyle bu düzenleme 1-2 aylık bir süreci alabilmektedir. Bazı teknik sebepler veya ülke şartlarından kaynaklı yasaklara bağlı olarak çok nadir de olsa görüntü alamadığımız durumlar da olmaktadır. Bu durumlarda kesim görüntüleri bağışçıya iletilememektedir. Kurban kesim organizasyonuna ait görüntüleri Bağış Takip Sistemimize yüklüyor ve size özel ekranda bağışınızı kolayca takip edebilmenizi sağlıyoruz. Görüntülerinin montajı tamamlanan kişilere SMS ile bilgilendirme yapılır. Bağışçılarımız daha sonra, web sitemiz üzerinden kurbanlarının kesim ve dağıtım videolarını izleyebileceklerdir. Ancak, SMS uyarısına rağmen sitemize giriş yapmamış bağışçılarımızın, görüntülerini izlemeleri mümkün olmayacaktır. Sadece vacip olan kurban hisselerinizi değil; adak, akika ve şükür kurbanlarınızı da 12 ay boyunca aynı hassasiyetle kesimlerini gerçekleştiriyor ve kesimlerinin videoları kayıt altına alınarak ve bağışçılarımıza internet sitemiz üzerinden ulaştırılmaktadır.” (Haber Merkezi)