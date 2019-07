Cansuyu Derneği, kurban bedellerini belirledi

Dünyanın dört bir yanında muhtaç insanlara ulaşıp yaralarına merhem olmak, bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2019 yılı kurban organizasyonu kapsamında dört bölgede fiyatlarını belirledi.



Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilcisi Ahmet Akif Çoban, dernek olarak yıl içinde bu bölgelerde çeşitli faaliyetlerde bulunsalar da Kurban Bayramı’nı ayrı bir özlemle beklediklerini ve birçok çalışmayı bayram sevinciyle birlikte gittikleri bölgelerdeki yardıma muhtaç insanlarla yaşadıklarını söyledi.



Çoban, “İşte yine yaklaşan özlemimiz ile birlikte buralardaki kardeşlerimizle tekrar bir araya geleceğiz. Göndereceğimiz ekipleri, özenle eğitim verdikten sonra ekip başlarımızı mutlaka yıllarca beraber çalışmış olduğumuz arkadaşlarımızı belirlemek suretiyle, yol güzergahları, gidiş dönüş tarihleri, yapılacak çalışma ve faaliyetler, hayvan kesimi vekaletlerin okunması ve kameramanca videoya alınması, tercümanla birlikte gerekli temasların kurulması gibi bölgede yaşayacakları ya da yaşayabileceklerini düşündüğümüz meseleleri teker teker inceliyor ve kurban emanetlerinizi en güzel şekilde yerine getirmenin gayreti içinde oluyoruz.” diye konuştu.



4 BÖLGEYE 4 FARKLI FİYAT

Cansuyu Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesi Emrah Öztekin de, dünya coğrafyasında farklı kıtalarda, farklı ülkelerde, hatta bir ülke içerisinde farklı bölgelerde kurban kesimi faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, “Bu bölgelerin her birinde yıl içerisinde yaşanan olaylar olabilmektedir. Sel felaketi, kuraklık, iç kargaşalar, terör saldırıları vs. nedenlerden dolayı hayvan fiyatları etkilenmekte ve değişmeler göstermektedir. Bu nedenle her yıl kurban fiyatlarını yeniden değerlendirmeye alıyoruz ve dolayısıyla biz her yıl mutlaka fiyatlarımızda güncelleme yapmaktayız.” dedi.

Bu yıl dört bölge için 4 farklı fiyat belirlendiğini kaydeden Öztekin, “Fiyatlarımız Afrika için (Benin, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Fildişi Sahili, Gine, Kenya, Mali, Nijer, Sierra Leone, Somali, Tanzanya ve Togo) 650 TL, Asya için (Arakan kampları, Moro, Moğolistan) 720 TL, Türkiye, Yemen ve Filistin kampları için bin 1200 lira, Gazze için de bin 2200 lira olmak üzere dört kategoride fiyat belirledik.” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:



‘HAYIRSEVER NEREYİ İSTİYORSA ORADA KESTİRİYORUZ’

Hayırseverler, kurban kesecek kardeşlerimiz, kurbanlarını nerede kesmek istiyorlarsa o ülkenin bedelini ödemek suretiyle, inşallah onların kurbanlarını orada vekaleten satın alacağız ve vekaletlerini intikal ettirerek kestireceğiz. Yine aynı bölgede kurbanlarını et olarak muhtaç insanlara tarafımızca dağıtımını sağlayacağız. Ve bunu Kurban Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günü ikindi vaktine kadar bitirecek şekilde ayarlamakayız. Ekiplerimiz de ona göre belirlenmekte ve eğitilmektedir. Ve tabi imkânlarımızı ona göre ayarlıyoruz. 3. gün ikindi sonrasına kesilmemiş kurban bırakmadan geçmiş yıllarda olduğu gibi inşallah bu yıl da kurbanlarımızı kestireceğiz.

Hayırseverlerin Cansuyu Derneği'nin tercih etmesinin muhtelif sebepleri var. Birincisi biz şeffaf bir derneğiz. Yani her hayrın hesabını verebilecek pozisyondayız. Bunun için kayıtlarımız gayet muhkemdir. 2007 yılında sistemimizi kurduk. 2007'den bugüne kadar bir kardeşimiz yılların muhtelif zamanlarında muhtelif aylarında değişik mahiyetlerde yardımlar yapmıştır. Her ne vermişse 2007'den bugüne kadar bütün hesaplar kayıtlarımızda mevcuttur. İstendiği zaman onların dökümünü çıkartıp kendisine veririz. Ayrıca kurban uygulamalarımızda tamamen bir şeffaflık söz konusudur. Bir kere biz kurban keseceğimiz ülkeleri baştan ilan ediyoruz, ona göre ücret talep ediyoruz. Verilen ücret hangi ülkenin ücretiyse mutlaka o ülkede kesiyoruz, başka ülkede kesmiyoruz. Yani Afrika için almışsak kurbanı Afrika'da kesilir. Asya için almışsak Asya'da kesilir, Afrika'da kesilmez. Ayrıca biz kurban kesimlerimizde mutlaka imkânlar çerçevesinde çekimlerimizi yapılmaktadır. Dönen kardeşlerimiz bu görüntüleri bize getiriyorlar ve buradaki tanıtma birimimiz onları ayrıştırıyor. Ve bir müddet sonra kurban veren hayır sahiplerine cep telefonlarına mesajla bir link gönderiyoruz. Ve o linke girmek suretiyle internet üzerinden kendi kurbanlarının kesilişini görüyorlar.





‘KURBANLARA HALEL GELMEMESİ İÇİN TİTİZLİK GÖSTERİYORUZ’

Yaptığımız her faaliyeti İslam fıkhına uygun olarak yapmak konusunda büyük bir titizlik sarf ediyoruz. Bunun için kurban bedellerini belirlerken, bir kişinin kurbanına başka bir kişinin parasını eklemekten uzak duruyoruz. Onun kurbanına hiç kimsenin parası dahil edilmemektedir. Olayın bütünlüğüne dikkat ediyoruz. Dikkat ettiğimiz başka bir husus ise kurbanlar kesildikten sonra etlerini herhangi bir şekilde sonraya bırakmıyoruz ve yahut başka bir şeyle değiştirmiyoruz. Olduğu gibi et olarak muhtaçlara dağıtıyoruz. Ve bunu da kurban süresi içerisinde dağıtıyoruz. Rıza-i İlahi istikametinde o kardeşlerimizin ibadetlerine herhangi bir şekilde halel gelmeyecek şekilde gerçekleştiriyoruz. Bundan biz kendimizi mesul tutuyoruz. Çünkü bir hayrın işlenmesine vesile olan o hayrın işlemiş kadar ecir alır, mükafat alır. Biz de o ecri, mükafatı almaya gayret gösteriyoruz. Bizim yönetimimizden en alttaki çalışanımıza, gönüllümüze kadar hep bu bilinçle çalışır. O sebeple de her sene kurban sayımız katlanarak devam ediyor.”



‘YAPABİLİYORSANIZ KENDİNİZ KESİN, YOKSA BİZ BURDAYIZ’

Cansuyu Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesi Murat Kılıç ise, bütün hayır sahiplerinin kurbanlarının kabul olması temennisinde bulunduğu açıklamasında; “Bizim dernek olarak bir görevimiz var. Hayırseverlerin kurbanlarını kesiyoruz ama Müslüman olarak bir görevimiz var. Bu Cenab-ı Hak tarafından bize vacip kılınan kurban ibadetinin devam etmesidir. Bu ibadetin gelecek nesillere intikal ettirilmesidir. Kurban ibadetinin gelecek nesillere intikal ettirilebilmesi için bilhassa gençlerin ve çocukların kurban kesimlerine şahit olması ve kesime dahil edilmeleri gerekir. Aksi takdirde bu ibadet zaman içerisinde unutulabilir. Ve yahut da farklı mecralara dönüşebilir. Bu bakımdan güzel olan, her Müslüman'ın kendi kurbanını kendisinin kesmesidir. Ancak her ne sebeple olursa olsun, kurbanlarını kesmekten mahrum olanlar için biz buradayız. Biz onlar adına vekaletlerini alırız, kestiririz ve etlerini de muhtaçlara dağıtırız.” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)