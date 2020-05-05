Cansuyu Derneği’nden hayırseverlere bağış çağrısı

Cansuyu Derneği Ramazan ayında koronavirüs nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşlara yarım yapıyor.

İslam coğrafyasında ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok kentte faaliyetlerini sürdüren Cansuyu Derneği koronavirüs sürecinde Ramazan ayında mağdurları hem yakından takip etmek hem de yardım faaliyetlerini koordineli yürütmek için ekipler oluşturdu.

Tüm illerde ekiplerini sahaya gönderen dernek ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaçları ulaştırmayı sürdürüyor. Bu süreçte işsiz kalan, evini geçindiremez hale gelen vatandaşlara da ulaşan dernek, işsiz kalanları tespit çalışmalarından sonra hızlı bir şekilde temel gıda maddelerini içeren yardım paketlerini ulaştırdı.

Yardım çalışmaları hakkında açıklamalar da bulunan Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Dünyamız, ülkemiz ve Çorum zor bir süreçten geçiyor. 2020 itibarıyla birçok olumsuz olayla karşı karşıya kaldıktan sonra son olarak koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı durdurma noktasına getirdi. Akabinde Ramazan ayı nedeniyle bizler Cansuyu Derneği olarak bu zor günlerde yine mağdur ve muhtaç vatandaşlarımızın yanında olup, tüm temsilciliklerimiz ile Türkiye’de yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Bizler de işsiz kalan, evine ekmek götürmeyen aileleri tespit edip onlara yardımlarımızı ulaştırırken diğer taraftan tüm muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Mağdur ailelere gıda kolileri, gıda çekleri, giyim, nakit ve çocuklara kalem, balon, şeker ve oyuncak dağıtıyoruz” dedi.

Yardımlarda gıda dağıtımlarını öncelediklerini kaydeden Öztekin, “Evine ekmek götürmeyen vatandaşlarımıza temel gıda maddelerinden oluşan gıda yardımları yapıyoruz, çocukları mutlu etmek için oyuncaklar dağıtıyoruz. Tabii bu süreçte genel hijyen kurallarına uyarak maske ve eldivenlerimizle insanlara yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Çorum merkez ve ilçelerinde oluşturduğumuz ekiplerimiz aralıksız çalışıyorlar. İlimizin bir ucundan diğer ucuna muhtaçlara ulaşmaya gayret ediyoruz.

Cansuyu olarak yetimlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz Ramazan ayı içerisinde 300’e yakın yetim kardeşimizin sofrasında bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz.Bu bağlamda zekat, fitre, fidye, sadaka ve diğer her türlü bağışlarınızı muhtaçlara ulaştırmaya köprü vazifesi yapmaya canla, başla, Allah’ın rızası için çalışmaya talibiz. Rabbimiz bağışçı ve gönüllü kardeşlerimizden razı olsun” diyerek açıklamasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 20:57